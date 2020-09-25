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رئيس الوزراء يجدد للإدارة التنفيذية لبنكي الأهلي المصري ومصر برئاسة عكاشة والإتربي

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رئيس الوزراء يجدد للإدارة التنفيذية لبنكي الأهلي المصري ومصر برئاسة عكاشة والإتربي

رئيس الوزراء يجدد للإدارة التنفيذية لبنكي الأهلي المصري ومصر برئاسة عكاشة والإتربي

CairoBank

أمنية إبراهيم – أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.

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هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام أحمد محمود عكاشة رئيسا لمجلس الإدارة – تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح إبراهيم نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وداليا عبد الله محمد الباز نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي.

كما يضم عضوية سحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وشريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وعاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

 

محمد الإتربي رئيس بنك مصر

بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيسا امجلس الإدارة – تنفيذي، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي.

ويضم مجلس إدارة بنك مصر عضوية كل من: أحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وميرنا عارف عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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