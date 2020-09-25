نص قرار تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة عكاشة ونائبيه أبو الفتوح والباز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتم التجديد لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة رئيسا تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح، نائبا لرئيس مجلس إدارة – تنفيذي، وداليا الباز نائبا لرئيس مجلس إدارة – تنفيذي. وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: سحر السلاب، وعلي فهمي الصعيدي، وشريف جوزيف وهبة، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان، وعاطف أحمد حلمي نجيب، ومحمد هاني محمود صلاح الدين، أعضاء غير تنفيذيين. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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