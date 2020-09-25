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نص قرار تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة عكاشة ونائبيه أبو الفتوح والباز

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نص قرار تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة عكاشة ونائبيه أبو الفتوح والباز

نص قرار تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة عكاشة ونائبيه أبو الفتوح والباز

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020.

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هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

وتم التجديد لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة رئيسا تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح، نائبا لرئيس مجلس إدارة – تنفيذي، وداليا الباز نائبا لرئيس مجلس إدارة – تنفيذي.

وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: سحر السلاب، وعلي فهمي الصعيدي، وشريف جوزيف وهبة، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان، وعاطف أحمد حلمي نجيب، ومحمد هاني محمود صلاح الدين، أعضاء غير تنفيذيين.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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