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نص قرار تشكيل مجلس إدارة بنك مصر برئاسة الإتربي ونائبيه المغربي وعبد الوهاب

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نص قرار تشكيل مجلس إدارة بنك مصر برئاسة الإتربي ونائبيه المغربي وعبد الوهاب

نص قرار تشكيل مجلس إدارة بنك مصر برئاسة الإتربي ونائبيه المغربي وعبد الوهاب

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر، لمدة 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020.

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محمد الإتربي رئيس بنك مصر
عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

وتم التجديد لرئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي رئيسا تنفيذي، وعاكف المغربي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام عبد الوهاب نائبا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي.

وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: أحمد علاء الدين علي الجندي، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر، ومحمد سيف النصر، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل، وميرنا عارف، أعضاء غير تنفيذيين.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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