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إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز نصف مليون

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إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز نصف مليون

إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز نصف مليون

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_ قالت فرنسا إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس تجاوز النصف مليون بعد أن سجلت 15797 حالة جديدة مؤكدة يوم الجمعة، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجلته يوم الخميس وبلغ 16096.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للحالات الآن وصل إلى 513034.

وزاد عدد الوفيات اليومية بسبب المرض بواقع 150 أي أعلى بثلاثة أمثال من مستوى الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات 31661.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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