كندا تشتري 20 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا

سي إن بي سي _ أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن اتفاق مع شركة أسترا زينيكا الانجليزية السويدية للأدوية لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كوفيد19- والذى يتم تطويره في جامعة أوكسفورد. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ووقعت الحكومة الكندية بالفعل اتفاقات بشأن اللقاح مع شركات سانوفي وجلاكسو سميث كلاين وجونسون آند جونسون ونوفافاكس وفايزر ومودرنا. وقال ترودوإن كندا تنضم إلى آلية كوفاكس العالمية، وهي آلية مشتريات مشتركة لشراء جرعات اللقاح. وأضاف إن الحكومة ستساهم بمبلغ 220 مليون دولار كندي (164 مليون دولار أمريكي) لشراء ما يصل إلى 15 مليون جرعة للكنديين، وتوفير تمويل للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لشراء جرعات. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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