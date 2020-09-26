شركة ابنى تحصل على 20 فدانا بسوهاج الجديدة وترصد 4 مليارات جنيه للاستثمار بالصعيد

أعلنت شركة ابني للاستثمار والتطوير العقاري عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 فدانا لصالح الشركة، وذلك لإنشاء مشروع عمرانى متكامل بمدينة سوهاج الجديدة.

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وفي بيان للشركة، أكد الدكتور عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة شركة ابنى، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الأمريكية، أن تلك الخطوة تأتى كمرحلة أولى من استثمارات تعتزم الشركة ضخها بالسوق العقارى فى مدن الصعيد بقيمة ما يقرب من 4 مليارات جنيه لإنشاء عدد من المشروعات التى تخدم التطوير العمرانى بمدن الصعيد.

أضاف أن صعيد مصر يشهد نهضة ملموسة وحقيقية فى ظل اهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقراره بإنشاء الهيئة العليا للتنمية فى جنوب مصر والتى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لأبناء الوطن ورفع المعاناة عنهم.

ولفت كامل إلى أن المدن الجديدة فى صعيد مصر، هى نقلة نوعية حضارية تنعكس على تقديم حياة أفضل للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، وتمثل جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية الجديدة، تشمل قفزات للتنمية الاقتصادية، والتطبيقات الذكية، والمستوى الرفيع من التصميمات الهندسية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة فى تقليل من التكدس السكاني الذى تعانى منه المدن الكبرى.

وأشار كامل إلى اتفاق الشركة مع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء ورئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتوليه مهام مستشار التطوير العقارى للشركة.

وعن تفاصيل مشروع الشركة بمدينة سوهاج الجديدة أوضح كامل أن المشروع عبارة عن كمبوند سكني متكامل مقسم إلى فيلات وعمارات سكنية وشقق فندقية ومول تجارى وترفيهى.

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