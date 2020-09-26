محمد بدير: إقرار قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفي

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفي المصري، حيث يهدف القانون إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأكد بدير، أن قانون البنوك الجديد يعد أحد إنجازات البنك المركزي المصري حيث يساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.

وأضاف العضو المنتدب لبنك عوده مصر: تم مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية في القانون الجديد، وهو ما ظهر جليًا في إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية التي تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة.

وأكد أن ذلك يتماشى مع خطط البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج