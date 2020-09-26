لاكي إيجيبت: توفير 100 مليون جنيه خصومات للعملاء.. ونستهدف التوسع خارجيا بشكل تدريجي

أعلن موقع “لاكي ايجيبت” www.luckyegypt.com المتخصص في استرداد الأموال عبر مشتريات الاونلاين نمو عدد عملاء شركائها من مواقع التجارة الالكترونية إلى أكتر من 200 موقع بنهاية سبتمبر 2020.

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وقال ممتاز موسى المدير التنفيذي لشركة لاكي ايجيبت، أن ذلك التوسع يأتي ضمن خطة الشركة المتكاملة لضمان تحقيق انتشار واسع وسريع في مصر خلال المرحلة الأولى مشيرا إلى أنها ستبدأ التوسع بالأسواق الخارجية بشكل تدريجي خلال المراحل التالية حيث تتماشى خطة المنصة مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال نشر ثقافة التعامل اللانقدي والاعتماد على الدفع الالكتروني بما يساهم في توطين الشمول المالي.

وكشف ممتاز موسى أن إجمالي عدد مستخدمي موقع لاكي ايجيبت تخطى نحو 5 مليون مستخدم منذ اطلاقه موضحاً أن الموقع وفر لهم أكثر من 100 مليون جنيه عن طريق حصول المستخدمين على الخصومات و”الكاش باك”.

وأضاف ممتاز موسى أن موقع luckyegypt.com يتعاون مع عدد من مواقع التجارة الالكترونية البارزة بداخل وخارج مصر وعلى رأسها “جوميا” و”علي اكسبريس” و”بوكينج” و”امازون الامارات والسعودية” و”سوق دوت كوم” وغيرها موضحا أن الموقع يستهدف العملاء من مختلف الفئات العمرية مع التركيز على شريحة الشباب بين 22-40 عاما.

وأكد ممتاز موسى أن لاكي إيجيبت يوفر امكانية استرداد الى حد يصل 50% من قيمة مشتريات الاونلاين على مختلف المواقع تصل قيمتها الى ثلاثة آلاف جنيه حيث يتم تحويلها لمحفظة العملاء خلال 24 ساعة من تاريخ الشراء على أن يتم توفيرها في مدة تتراوح بين 45-90 يوما.

وتابع ممتاز موسى أن الموقع يتيح للمستخدم استرداد الأموال من خلال عمليات الشراء أونلاين واستخدامه عن طريق 3 طرق وهي التحويل على الحساب البنكي او عن طريق أمان أو استخدامه للشراء عبر تطبيق “لاكي” من العلامات التجارية المتوافرة به.

وأشار موسى إلى أن موقع لاكي ايجيبت www.luckyegypt.com يستهدف استغلال زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية خاصة بمجال التجارة الالكترونية الناتج عن أزمة فيروس كورونا المستجد بالإضافة الى تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر ونمو ثقة المستهلكين فى الشراء والدفع عبر الانترنت.

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