البنك الأهلي.. السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة هشام عكاشة

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أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الجمعة، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمدة 3 سنوات، اعتبارا من 25 سبتمبر 2020.
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وجدد رئيس الوزراء للإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري، لفترة جديدة، برئاسة هشام عكاشة، ونائبيه يحيى أبو الفتوح وداليا الباز.
وضم مجلس إدارة البنك الأهلي كل من: سحر السلاب، وعلي الصعيدي، وشريف وهبة، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان، وعاطف حلمي، ومحمد هاني محمود صلاح الدين، أعضاء غير تنفيذيين.
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