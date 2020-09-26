البنك الأهلي.. السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة هشام عكاشة

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الجمعة، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمدة 3 سنوات، اعتبارا من 25 سبتمبر 2020.

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وجدد رئيس الوزراء للإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري، لفترة جديدة، برئاسة هشام عكاشة، ونائبيه يحيى أبو الفتوح وداليا الباز.

وضم مجلس إدارة البنك الأهلي كل من: سحر السلاب، وعلي الصعيدي، وشريف وهبة، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان، وعاطف حلمي، ومحمد هاني محمود صلاح الدين، أعضاء غير تنفيذيين.

وتنشر بوابة دوت الخليج السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. للإطلاع اضغط هنا

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