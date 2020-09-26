السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة بنك مصر برئاسة محمد الإتربي

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الجمعة، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر، لمدة 3 سنوات، اعتبارا من 25 سبتمبر 2020.

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وتم التجديد للإدارة التنفيذية لبنك مصر، لثلاث سنوات أخرى، برئاسة محمد الإتربي، ونائبيه عاكف المغربي، وحسام عبد الوهاب.

وضم مجلس إدارة بنك مصر كل من: أحمد الجندي، وتامر جاد الله، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر ، ومحمد سيف النصر، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل، وميرنا عارف.

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