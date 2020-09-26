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الأردن يسجل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بكورونا

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سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 4 وفيات و850 إصابة جديدة بفيروس المستجدّ خلال 24 ساعة، منها 830 محلية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8061 إصابة.

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وتوزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة على 830 حالة محلية، منها 435 في العاصمة عمّان و20 حالة خارجية بين القادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة.

وأشار الموجز إلى شفاء 96 حالة لافتا إلى إجراء 13488 فحصاً مخبريّاً، ليصبح العدد الإجمالي إلى 1155513 فحصاً.

ودعت الوزارة في ظل تزايد أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، الجميع للالتزام بتعليمات السلامة العامة وارتداء الكمّامات وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيق الهاتف لرصد الإصابات بالفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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