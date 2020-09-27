عاكف المغربي: استراتيجية جديدة للسداد وزيادة مدة القرض للعملاء المتأثرين سلبا

فاروق يوسف _ قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إنه سيتم وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع مديونيات العملاء تتناسب مع الفترة الحالية، وذلك عن طريق دراسة جميع حالات العملاء الذين تأثروا سلبًا بأزمة كورونا من حيث دخولهم، عبر إعادة هيكلة الأقساط وزيادة مدد سداد القروض.

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وأضاف عاكف المغربي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن هذه الآلية تطبق بالفعل بحد أقصى 24 شهرًا فيما يخص الأفراد وبما يتناسب والسياسة الائتمانية المتعددة، ويمكن مراجعتها إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أنه سيتم كذلك دراسة تعثر عملاء المشروعات الصغيرة من حيث تدفقاتهم النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة.

وأكد أنه بناء على الدراسة التي ستجرى على كل حالة، سيتم وضع السياسة المقترحة للتعامل معها بصورة مركزية بناء على دراسة الطلبات التي سيقوم العملاء بتقديمها للبنك.

346.2 مليار جنيه حجم محفظة القروض بنهاية يونيو 2020

75.5 مليار جنيه للأفراد.. و270.7 مليار للمؤسسات والشركات

وأشار عاكف المغربي

، إلى أن محفظة قروض بنك مصر بلغت 346.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، منها 75.5 مليار جنيه للأفراد، و270.7 مليار جنيه للمؤسسات والشركات.

وأكد أن بنك مصر يضع المسؤولية في قلب سياسته ويعكف على مساندة عملائه وقت الأزمات، وهو ما يبدو واضحًا في العديد من الاتجاهات، على رأسها عندما تعرض العاملون بمجال السياحة لأزمة نتيجة انخفاض أعداد السائحين، وحينها قام البنك بتوفير اللازم لدعم هذه الفئات.

أضاف أن بنك مصر كان حريصا على تطبيق مبادرات البنك المركزي المصري، والتي تتيح إجراءات تسويات مع العملاء المتعثرين، وحذف للفوائد في إطار التسوية وإعادة تصنيف العملاء في قاعدة بيانات المركزي، مما يتيح لهؤلاء العملاء إمكانية التعامل مع البنوك مرة أخرى، واستكمال نشاطهم طبقًا للقرار 702\ 2020.

وأوضح أنه تم تأجيل تسهيلات تخص 463 ألف عميل تجزئة وبرامج تمويلية ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات تسويات مع العملاء المتعثرين لجدولة وسداد مديونياتهم، وذلك خلال جائحة كورونا.

وقال عاكف المغربي إن قرار البنك المركزي المصري الأخير يعكس درجة عالية من المسؤولية المجتمعية التي تتسم بها سياسته، وكذلك البنوك العاملة بالسوق المصرفية، والتي تخص مساندة العملاء في ظل الأزمات التي تتعرض لها البلاد، وتؤثر سلبًا على دخلهم والتزاماتهم المادية، وعليه قرار دراسة قدرة العملاء على السداد بحيث تتم إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية وزيادة مدة القرض وعدد الأقساط، لتنخفض قيمة القرض بشكل يناسب قدرتهم على السداد وتدفقاتهم النقدية بما يساهم في خفض الأعباء عن العملاء، ويتيح لهم الفرصة لسداد التزاماتهم من خلال جدول زمني يناسب قدراتهم.

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