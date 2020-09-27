أشرف القاضي: المصرف المتحد يبدأ في هيكلة تسهيلات لـ 40% من محفظة الشركات.. و75% من الأفراد

فاروق يوسف _ قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، إنه سيتم توزيع أقساط مديونيات العملاء على فترات تتناسب وقدرتهم على السداد، وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة.

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وأوضح في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن البنك بدأ في وضع الإجراءات المناسبة لتطبيق هذا القرار، لافتًا إلى أنه يتم التطبيق على 40% من محفظة الشركات، و75% بالنسبة للأفراد.

16 مليار جنيه إجمالي القروض الممنوحة للعملاء

وقال إن حجم القروض الممنوحة للعملاء سواء للأفراد أو الشركات بلغ 16 مليارات جنيه. موضحًا أن العديد من الشركات تأثرت مبيعاتها وعملياتها الربحية خلال الفترات الماضية، وهو ما أثر عليها في عمليات سداد التزاماتها أو أقساطها، وتعرضها لخلل في تدفقاتها المالية والاستثمارية نتيجة توقف عجلة الدوران الاقتصادي بفعل جائحة كورونا.

وأكد أن البنك المركزي المصري المصري استطاع أن يتعامل خلال الفترات الماضية، لا سيما إبان أزمة كورونا باحترافية وكفاءة، وتمكن من مساندة ودعم جميع القطاعات الاقتصادية وكذلك البنوك العاملة، من خلال خطوات استباقية ساعدت الأنشطة كافة.

وأكد القاضي أن توجيه المركزي للبنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بما يناسب قدرة العملاء على السداد يأتي في إطار استكمال المركزي مبادراته التي تهدف إلى تخفيف أعباء تداعيات كورونا وبما يضمن التيسير على العملاء.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في مارس الماضي تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب «كورونا»، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وفي وقت سابق أشاد القاضي، بقرار البنك المركزي المصري المصري الخاص بإلغاء القوائم السلبية والسوداء للأفراد والشركات، وقال إنه سينعكس إيجابيًّا على جميع الأصعدة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وأوضح أنه على الصعيد الاقتصادي يهدف القرار إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما سيكون له أثر كبير على رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات.

وأضاف أنه على الصعيد الاجتماعي، جاء قرار المركزي للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين، ومساندة لهم لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات عليهم، بما يمنحهم فرصة جديدة للحصول على تمويل مصرفي.

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