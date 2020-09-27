محمد المكاوي: سيتي إيدج توقع قرض مشروع إيتابا سكوير مع بنكي الأهلي ومصر الشهر المقبل

بكر بهجت _ توقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض الذي تعمل عليه مع بنكي الأهلي ومصر والبالغة قيمته 1.2 مليار جنيه خلال الأيام المقبلة، على أن يتم توقيع القرض الشهر المقبل، وفق الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن القرض مخصص لمشروع إيتابا سكوير متعدد الاستخدامات الذي تعمل عليه الشركة في مدينة الشيخ زايد.

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أضاف المكاوي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تخطط لضخ 400 مليون جنيه في المشروع خلال الربع الأخير من العام، وهي القيمة التي تعادل الشريحة الأولى المستهدف سحبها من القرض، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 14 فدانًا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وتابع المكاوي أن الشركة حققت منذ بداية العام وحتى الأسبوع الماضي، نحو 8.8 مليار جنيه في مختلف المشروعات التي تعمل عليها، سواء التابعة لها أو التي تتولى تسويقها لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تمثل تلك القيمة 88% من مستهدف مبيعات العام كله والذي يصل إلى 10 مليارات جنيه، في مشروعات إيتابا، والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.

ووفق ما كشفته نشرة «دوت الخليج» الأسبوع الماضي، فإن سيتي إيدج تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة تزيد على مليار جنيه من المرحلة الثانية بمشروع مزارين الذي تتولى تسويقه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وفق الاتفاق المبرم بينهما.

وبدأت الشركة وفق تصريحات المكاوي الأسبوع الماضي في تسويق المشروع، وسط إقبال كبير أسوة بما تحقق عند طرح المرحلة الأولى، دون أن يذكر تفاصيل عن قيمة المبيعات المتحققة من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن المبيعات المتوقعة من المرحلة الثانية ستزيد على مليار جنيه.

وتقام المرحلة الجديدة التي أُطلق عليها اسم مزارين أيلاندز على مساحة 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا، تتراوح مساحاتها بين 364 مترًا مربعًا إلى 672 مترًا مربعًا، وشاطئ يمتد على البحيرات بطول 700 متر، فيما تصل المساحة الإجمالية لمشروع مزارين إلى 707 أفدنة.

وتستهدف شركة سيتي إيدج الوصول بحجم المبيعات المحققة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية منذ بدء تسويقها للمشروعات في عام 2018، وحتى نهاية العام الجاري إلى 30 مليار جنيه.

وفي يناير الماضي قرر مجلس إدارة شركة سيتي إيدج رفع حصة هيئة المجتمعات العمرانية في ملكية الشركة من 60% إلى 75%، وبالقيمة المالية من 1.3 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وكان من المقرر أن يتم ضخ المبلغ بصورة نقدية، وبناء على ذلك تقلصت حصة بنك التعمير والإسكان وإحدى شركاته من 40% إلى 25%، كما تقرر زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.

وقبل أسبوعين عرضت هيئة المجتمعات العمرانية على شركة سيتي إيدج قطعة أرض بمساحة 71 فدانًا في منطقة القاهرة الجديدة في مقابل الزيادة المتفق عليها لحصتها في رأسمال الشركة من 60% إلى 75%، وتقترب قيمة الأرض وفق التسعير المبدئي من 2 مليار جنيه، 700 مليون جنيه منها تمثل قيمة الزيادة المقررة في رأسمال سيتي إيدج، فيما ستسدد الشركة باقي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية عبر دفع 10% من قيمتها مقدمًا وتقسيط الباقي.

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