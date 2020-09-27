المصرف المتحد يفتتح فرعا جديدا بالتجمع الخامس يضم مركزا للخدمات الرقمية

افتتح المصرف المتحد، فرعا جديدا، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو ثالث مركز رقمي ضمن شبكة فروع البنك التي بلغت 65 فرعا.

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وذكر بيان صادر عن مصرف المتحد، أن الفرع الجديد هو ثاني فرع للبنم بمنطقة التجمع الخامس القاهرة الجديدة، ويعمل وفق أحدث التقنيات المصرفية الرقمية الحديثة، حيث يقدم حزمة خدمات “بنكك علي الخط” والتي تضم الإنترنت والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، فضلا عن باقة من البرامج والتقنيات الحديثة للمدفوعات الحكومية والتي تمكن العميل من سداد كافة التزاماته المصرفية على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

ويضم الفرع الجديد ماكينة ITM والتي تتيح الإيداع من خلال الصراف، والتحويل من حساب لحساب آخر لنفس العميل، وكذلك تحويل داخلي من حساب عميل إلى حساب عميل آخر، وصرف شيكات داخلية مسحوبة على عملاء المصرف المتحد وإضافتها إلى حساب آخر، وصرف شيكات داخلية مسحوبة علي عملاء المصرف نقدا وإضافتها إلى الحساب، وكذلك تحصيل شيكات علي بنك أخر داخل غرفة المقاصة.

وحضر افتتاح الفرع الجديد، فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ومعتز القصبي نائب العضو المنتدب لقطاع المخاطر، والدكتور أحمد الغندور مساعد العضو المنتدب لقطاع الاستثمار، ومصطفي عبد الحميد مساعد العضو المنتدب للعمليات المصرفية، ورحاب عزمي مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، ونبيل القلعاوي مدير عام أول القطاع العقاري، وجمال البنا نائب رئيس القطاع العقاري، وجرمين عامر رئيس قطاع الاتصال المؤسسي.

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