الخطوط القطرية تتكبد خسائر بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب الجائحة

_ أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس ، وسط أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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