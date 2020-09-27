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فاروق يوسف _ أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس شركة القلعة القابضة للاستثمارات، أن شركته اكتسبت الخبرة في إنشاء وتأسيس 43 شركة بالإضافة إلى 39 شركة أخرى قامت بشرائها وتطويرها، علاوة على 6 شركات قام بتأسيسها.
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وأضاف هيكل في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أن هذا الأمر ساهم في تدبير رأس المال لإنشاء وتمويل هذا المشروع والذي بلغت تكلفته الاستثمارية 4.3 مليار دولار في ظروف محلية وعالمية صعبة.
وتابع، كان لابد من العديد من المؤسسات المالية في توفير قروض تسهم في إنشاء مشروع بهذا الحجم، والتي بلغ عددها 35 مؤسسة عالمية من دول اليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وبعض دول الخليج، بالإضافة إلى 5 مؤسسات محلية
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيكل: 4.3 مليار دولار تكلفة إنشاء مجمع التكسير بمشاركة 35 مؤسسة مالية عالمية ومحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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