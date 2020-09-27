شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للتراجع بجلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 7.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2244.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.9 مليون سهم محققة ما قيمته 132.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2964 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.79%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.32%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 73.7 مليون ورقة بقيمة 25 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية، عن استقالة شركتي كويت القابضة ومصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، عن استبدال شركة ويست ون للتجارة العامة، ممثلها بمجلس إدارة الشركة، وذلك بتعيين فيصل عبد الرحمن الحاتم ممثلاً لها بالمجلس بدلاً عن العضو المستقيل على محمد عبدالله الشريدة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية، عن تحويل جميع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المدرجة أسهمهم في بورصة البحرين للسنوات السابقة وحتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة، والتي تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة التابعة لبورصة البحرين، والتي ستتولى مسئولية دفع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المستحقين لها.

وفي سياق منفصل قالت شركة عمان للتأمين، إن مجلس الإدارة سيتخذ خلال اجتماعه يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، قراراً للنظر في إمكانية توجيه الدعوة للجمعية العمومية لمساهمي الشركة للانعقاد بخصوص اعتماد قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام دليل الحوكمة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 03 لسنة 2020، وذلك بالتشاور مع الهيئة والسلطة المعنية وبعد الحصول على موافقتها.