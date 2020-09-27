شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم "القلعة" بالتزامن مع افتتاح الرئيس مجمع المصرية للتكرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، بنسبة 5.17% منذ بداية جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليصل سعر السهم إلى 1.606 جنيه، بحجم تداول بلغ 8 ملايين سهم بقيمة 12.8مليون جنيه، جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع المصرية للتكرير، والذي تساهم فيه الشركة بنسبة 13.14% بصورة غير مباشرة، بحسب آخر إفصاح للبورصة.

وقامت الشركة المصرية للتكرير بإنشاء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر مشروع يتم إنشاؤه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ويقوم المشروع بتوفير منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلي، مع المساهمة في تحسين الأداء البيئي في مصر عبر منع انبعاث 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت و96 ألف طن من الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، أو ما يعادل حوالي 29% من الانبعاثات الكبريتية في مصر.

وتقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة ومشتقاتها، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – أي ما يتراوح بين 30% - 40% من واردات السولار في الوقت الحالي – وحوالي 600 ألف طن من وقود النفاثات. وتقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عامًا، مع الحصول على كافة مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول – وهي أكبر شركة تكرير في مصر حيث يمثل إنتاجها السنوي حوالي 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد.