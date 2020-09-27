شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين خضراء بافتتاحية الأسبوع مدفوعة بقطاع الخدمات وسهم "الإثمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 789.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 14.05% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.51%، بي.أم.أم.أي بنسبة 1.35%، كما صعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.41%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.62% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%، وهبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية، عن تحويل جميع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المدرجة أسهمهم في بورصة البحرين للسنوات السابقة وحتى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2018 إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة، والتي تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة التابعة لبورصة البحرين، والتي ستتولى مسئولية دفع الأرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المستحقين لها.

وفي السياق ذاته أعلنت 4 شركات مدرجة ببورصة البحرين، عن موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية في 30 سبتمبر لعام 2020، وتبدأ الاجتماعات بشركة بنادر الفنادق يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر، يليه اجتماع شركة البحرين التكافل الدولية يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر، ثم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر، وبعده بيوم واحد اجتماع المؤسسة العربية المصرفية يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر.

وفي سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، عن تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد بعدد 167,266 سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.795 دولار للسهم الواحد وذلك يوم الأربعاء الماضي، كما تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد بعدد200,000 سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.795 دولار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي، فيما تم تنفيذ صفقة شراء على أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بعدد 12,700سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.660 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الأحد الماضي.