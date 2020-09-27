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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات يتفقد سير العمل بمحطتى الإنزال برأس غارب والزعفرانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات سلسة الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمواقع العمل المختلقة بالمحافظات، حيث قام اليوم بزيارة تفقدية لمحطتي الإنزال في رأس غارب والزعفرانة وكذلك منفذ مبيعات رأس غارب، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير التي تقوم الشركة بتنفيذها لتحسين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار حامد خلال الزيارة إلى الدور الكبير الذي تؤديه المصرية للاتصالات في دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات، مؤكدًا أن الشركة تمتلك استراتيجية واضحة للحفاظ على موقعها الريادي كأول مشغل متكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، كما وجه حامد الشكر للعاملين بجميع مواقع الجمهورية على جهودهم المتسمرة للإسراع من خطى التطوير والتحديث.
وكان المهندس عادل حامد قد قام الأسبوع الماضي بزيارة تفقدية لمحطة الإنزال بسيدي كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بمحافظة الإسكندرية.
جانب من الزيارة
رئيس الشركة يتفقد المشروعات
رئيس المصرية للاتصالات يتحدث مع احد العاملين
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