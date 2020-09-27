عادل حامد: المصرية للاتصالات تمتلك استراتيجية واضحة لتعزيز مكانتها كمشغل متكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات

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أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تمتلك استراتيجية واضحة للحفاظ على موقعها وتعزيز مكانتها كأول مشغل متكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر.
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ويواصل عادل حامد سلسة زياراته الميدانية التي يقوم بها لمواقع العمل المختلقة بالمحافظات، حيث قام اليوم بزيارة تفقدية لمحطتي الإنزال في رأس غارب والزعفرانة وكذلك منفذ مبيعات رأس غارب، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير التي تقوم الشركة بتنفيذها لتحسين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار حامد خلال الزيارة إلى الدور الكبير الذي تؤديه المصرية للاتصالات في دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات، كما وجه الشكر للعاملين بجميع مواقع الجمهورية على جهودهم المتسمرة للإسراع من خطى التطوير والتحديث.
وكان المهندس عادل حامد قد قام الأسبوع الماضي بزيارة تفقدية لمحطة الإنزال بسيدي كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بمحافظة الإسكندرية.
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