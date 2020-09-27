رئيس بنك عوده مصر: خفض الفائدة محفز لزيادة الطلب على الائتمان

قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك عَوده مصر، إن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 50 نقطة أساس، يساهم في تحفيز الاستثمارات بالسوق المحلية، ورفع معدلات النمو.

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وأكد أن تقليل الفائدة على الإقراض، محفزا لزيادة الطلب على الائتمان للشركات والمشروعات التي تتوسع بالسوق المحلية، وبالتالي سيوفر فرص عمل للحد من نسب البطالة، مضيفا أن القرار سيكون له دورا في تقليل التأثيرات السلبية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الماضية.

وقال بدير: سيكون معدل الفائدة بعد الخفض عنصر جاذب للحصول على قروض استهلاكية تدعم حركة دوران الإنتاج المحلي، وتحفز من النمو الاستهلاكي الداعم لمعدل النمو الاقتصادي بالبلاد.

وأوضح بدير، أن تراجع أسعار الفائدة له تأثير ايجابي على عبء الدين الواقع على الحكومة، حيث تراجع تكلفة الدين الحكومي، وتقليل حجم الدين المحلي وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بسعر العائد على القروض والأوعية الادخارية ببنك عَوده مصر، أكد بدير أن البنك يحرص دائمًا على المحافظة على مركزه التنافسي في السوق، من خلال الإبقاء على أسعار عائد تنافسية بما يتناسب مع أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وكذا المعمول بها في الجهاز المصرفي.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك عَوده مصر، إلى أن تراجع معدل التضخم أحد الأسباب الرئيسية لخفض الفائدة، إلى معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي والذي سجل 3.5% في العام 2019-2020، وكذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 9.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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