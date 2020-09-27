شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يدرس الاستثمار في بنك المصرف المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، رداً على استفسار البورصة المصرية بشأن إجراءات تقسيم الشركة، إن الشركة القاسمة والمنقسمة، تدرسان جميع البدائل المتاحة، بما يتناسب مع الاستراتيجية الاستثمارية لكل من الشركتين، ومنها دراسة الاستثمار في بنك المصرف المتحد، ودراسة دخول شركة اورا للاستثمار العقاري، تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ودراسة الاستثمار في مشروع النقل متعدد الوسائط المطروح من قبل وزارتي قطاع الأعمال والنقل، كما ستقوم الشركة المنقسمة بدراسة الاكتفاء بقيد شركة مالية واحدة في البورصة بعد إتمام عملية التقسيم.

ونوهت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إلى أنه في حال تبين لإدارة أوراسكوم للاستثمار الجدوى الاستثمارية من نتائج الدراسات المشار إليها، سوف تقوم بعرضها على مجلس إدارة الشركة، والذي بدوره سيقوم بعرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.

وسبق أن أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن دراسة تقسيم الشركة، ووضعت 6 مبررات وراء التعديل بالتقسيم وتخفيض رأس المال، تمثلت في الآتي:

1- الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة عملها، والتي قد تضلل المستثمرين والمحللين عند تقييمهم للشركة القاسمة.

2- اهتمام بعض المستثمرين بقطاع الخدمات المالية، وهو ما سيعطي لهم فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها، أو الخروج من القطاعات غير المرغوب فيها.

3- توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار، مما قد يجذب استثمارات أكثر من الداخل والخارج، للشركتين القاسمة والمنقسمة.

4- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.

5- زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.

6- تحسين المركز المالي للشركتين القاسمة والمنقسمة، من خلال توزيع الأصول والالتزامات بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.