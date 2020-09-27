شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. طن الجبس بـ550-650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 27-9-2020 علي المستوي المحلى في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب وخاصة فيما يخص الحديد والأسمنت، بحسب ما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن، أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -10000 جنيها .

والجدير بالذكر أن محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، قال إنه تقدم نحو أكثر من 40 شركة عاملة بقطاع الرخام والجرانيت إلى انتخابات الشعبة العامة المواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لكن تم استبعادهم من قوائم الناخبين بدعوى أن قطاع الرخام لا يعتبر ضمن قطاعات مواد بناء.

وأضاف "عارف" أنه يستغيث بوزيرة التجارة والصناعة نفين جامع، ورئيس اتحاد الغرف التجارية إبراهيم العربي، ويطالبهم بالتدخل لإدارج شركات الرخام ضمن الشعبة العامة لمواد البناء حتى يتم المحافظة على مصالح القطاع وحل مشكلاته، قائلا: "نثق في عدالتكم وحكمتكم في تصويب العوار الذي حدث".

ووأوضح، أن أصحاب شركات الرخام جميعا مسجلين في اتحاد الصناعات في غرفة صناعة مواد بناء، وكذا في المجلس التصديري لمواد البناء، ومصنفين برئاسة مجلس الوزراء كمواد بناء.