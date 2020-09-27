شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 27-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد، إذ يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 817 جنيها للجرام، ليشهد حالة من الاستقرار قياساً على أسعار الذهب أمس وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

اسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 700.25 جنيه للجرام. اسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 18 سجل 700.25 جنيه للجرام. عيار 21 سجل 817 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 933.75 جنيه للجرام. وتباينت أسعار العملات اليوم الأحد 27-9-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات اليوم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.25 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 19.92 جنيه للشراء، 20.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.80 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

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