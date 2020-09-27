شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبى" تخسر 480 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.7% رابحاً 57.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8293.62 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحاً 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4485.841 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.480 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.05% رابحاً 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.14 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.32% خاسراً 7.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2244.93 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 480 مليون درهم ليغلق عند مستوى 314.13 مليار درهم، هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.17% خاسراً 6 نقاط ليغلق عند مستوى 3621 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الرئيسي.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.7% رابحاً 57.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8293.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.38% خاسراً 200.18 نقطة ليغلق عند مستوى 14309.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 560.8 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.62%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 0.27%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 173 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تكوين" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 9.97%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 1.90%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 0.90%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 0.63%، فيما تصدر سهم "السعودي الفرنسي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 7.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2244.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.9 مليون سهم محققة ما قيمته 132.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2964 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.79%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.32%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 73.7 مليون ورقة بقيمة 25 مليون درهم.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسراً 24.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5584.42 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسراً 38.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6183.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1% رابحاً 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4395.49 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسراً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4446.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 338.7 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.65%، تلاه قطاع المنافع بنسبة 0.60%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.49%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%.

وجاء سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.48%، يليه سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 9.06%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 7.03%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.55% يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.48%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 5%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.17% خاسراً 6 نقاط ليغلق عند مستوى 3621 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة مليون ريال عبر تنفيذ 296 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.52%، ثم سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 5.63%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.03%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 8.25%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.26%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "سندات رأسمال دائمة لبنك صحار" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 400 مليون ريال عماني.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحاً 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4485.841 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.480 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 72.4 مليون سهم، بقيمة 238.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 963 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.5%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.23%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك بنسبة 2.05%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.79%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.02%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 58.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.11%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 789.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 14.05% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.51%، بي.أم.أم.أي بنسبة 1.35%، كما صعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.41%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.62% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.78%، جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%، وهبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.