شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7% بالختام بتداولات 13 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.7% رابحاً 57.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8293.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.38% خاسراً 200.18 نقطة ليغلق عند مستوى 14309.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 560.8 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.62%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 0.27%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 173 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تكوين" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 9.97%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 1.90%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 0.90%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 0.63%، فيما تصدر سهم "السعودي الفرنسي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل، والتعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.