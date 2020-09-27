أوراسكوم للاستثمار تأكيدا لإنفرادات دوت الخليج: ندرس فرصة المصرف المتحد وضم أورا ومشروع النقل متعدد الوسائط

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رنا ممدوح _ أكدت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة جميع الإنفرادات التي شملها حوار جريدة دوت الخليج المنشور اليوم في النسخة الأسبوعية من الجريدة.
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وقالت أوراسكوم إن الشركة القاسمة والمنقسمة تدرسان جميع البدائل المتاحة بما بتناسب مع الاستراتيجية الاستثمارية لكل من الشركتين.
وقالت الشركة في إفصاح للبوزصة أنها تدرس الاستثمار في المصرف المتحد و دخول شركة أورا للاستثمار العقاري تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار القابضة.
كما أكدت دراسة الاستثمار في مشروع النقل متعدد الوسائط المطروح من قبل وزارتي قطاع الأعمال العام والنقل.
كما ستقوم الشركة المنقسمة بدراسة الاكتفاء بقيد شركة مالية واحدة في البورصة بعد إتمام عملية التقسيم.
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وذكرت الشركة، أنه في حال تبين لإدارة الشركة الجدوي الاستثمارية من نتائج الدراسات سوف تقوم بعرضها على مجلس إدارة الشركة والذي بدوره سيقوم بعرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
واقتنصت جريدة دوت الخليج حوارًا في توقيت مهم مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على هامش مؤتمر شركته العقارية أورا ديفيلوبرز والصادر بعدد اليوم، كشف خلاله عن تفاصيل خطة تقسيم شركته أوراسكوم للاستثمار القابضة، التي تُجرى بالتوازي عملية هيكلة واسعة لاستثماراتها.
وأوضح ساويرس أن خطته تستهدف التركيز على قطاع واحد لكل شركة بعد التقسيم، إحداهما بالقطاع المالي والثانية جارٍ تحديد القطاع الاستثماري الأنسب لها، بين ثلاث مجالات رئيسية هي النقل واللوجيستيات والتصنيع الزراعي والعقارات.
وكشف ساويرس عن التوسعات محل الدراسة بكلا الشركتين، ومن بينها دخول قطاع المدفوعات الإلكترونية، ودراسة الاستحواذ على حصة حاكمة من بنك المصرف المتحد في إطار سعي الشركة للاستثمار في قطاع تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
وحدد ساويرس عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية الجاذبة لشركة أوراسكوم –القاسمة- من بينها المشروعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات التصنيع الزراعي والنقل متعدد الوسائط، إلى جانب الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية التي آلت ملكيتها للصندوق السيادي المصري، وفي مقدمتها أرض مبنى الحزب الوطني بجوار المتحف المصري في ميدان التحرير.
كما لفت إلى إمكانية عرض شركة أورا العقارية على مساهمي أوراسكوم –القاسمة- في حال الاستقرار على التخصص في القطاع العقاري.
واستعرض ساويرس خلال الحوار آخر مستجدات خطة تطوير خدمات منطقة الأهرامات، والتي تترقب استقبال أول أتوبيس سياحي كهربائي في العالم تم استيراده من الصين، كما تناول سريعًا تطورات استثماره في مجال الذهب بالسوق المصرية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوراسكوم للاستثمار تأكيدا لإنفرادات دوت الخليج: ندرس فرصة المصرف المتحد وضم أورا ومشروع النقل متعدد الوسائط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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