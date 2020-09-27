اقتصاد البحرين ينكمش 8.9 % خلال الربع الثاني

_ أظهرت بيانات حكومية اليوم أن اقتصاد البحرين انكمش 8.9 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وعزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ونما قطاع النفط 3.2 % بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5 % .

كانت ستاندرد آند بورز جلوبال قالت الشهر الجاري إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش 5 % هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.

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