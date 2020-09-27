شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 27-9-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 26-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع .