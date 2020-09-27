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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 27-9-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 26-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات اليوم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى بنك مصر
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع .
أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، اليوم استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا «الحل التمويلى المستدام الجديد» بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
أعرب مديرا القطاع المصرفى للتنمية المستدامة المشارك الذى يضم كلًا من كريدي أجريكول واتش اس بي سي عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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