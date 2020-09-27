سعر الدولار مستقر قرب مستوى 15.80 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، في أغلب بنوك القطاع المصرفي، عند ذات المستويات المسجلة الخميس الماضي.

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وسجل متوسط سعر الصرف انخفاضا ضئيلا للغاية، ليبلغ 15.7075 جنيه للشراء و15.8075 جنيه للبيع اليوم الأحد، في مقابل 15.7083 جنيه للشراء و15.8083 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الدولار على شاشات البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد، ظل سعر الدولار ثابتًا في بنوك: الأهلي المصري ومصر والإسكندرية، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات الخميس الماضي.

كما استقر سعر صرف الدولار في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول وإتش إس بي سي والمصري الخليجي وعوده والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما خفض بنك قناة السويس سعر صرف الدولار قرشين في تعاملات اليوم، ليصل إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع الخميس الماضي.

بينما رفع بنك بلوم الدولار قرشًا واحدًا، ليُسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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