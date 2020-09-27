شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجموعة القلعة يطالب بتخفيض سعر الغاز للصناعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد، اليوم الأحد ، حمل رسالة واضحة بدعم القطاع الخاص، وتشريفه لافتتاح معمل التكرير تاج فوق رؤوسنا ويحمسنا لإقامة مشروعات جديدة.

وحول المطالبات بتخفيض أسعار الغاز ، قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة "سعر الغاز المضبوط من وجهة نظري ما بين 3.8 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية كي يكون هناك عادلة سواء لقطاع الصناعة أو الدولة".

وقال هيكل ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن مشروع معمل التكرير يعمل على سد فجوة نقص بعض المنتجات البترولية السائلة، ويوفر عملة صعبة للدولة، موضحا أن المشروع يسد فجوة بقيمة تتراوح ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا ، لافتا الى أن مشروع معمل التكرير يوفر 1200 فرصة عمل مستدامة، فضلا عن فرص عمل غير مباشرة، مؤكدا أن المشروع يراعي المواصفات البيئية الأوروبية.

وتابع هيكل قائلا: "نبيع منتجات لهيئة البترول التي تبيعها بدورها إلى المواطن المصري"، مشيرا إلى أن الشركة تقدم 30 منحة دراسية سنوية للمتفوقين، بمنطقة مسطرد للدراسة بأفضل الجامعات المصرية، فضلا عن التكفل بتكاليف دراسة 30 معلم ومعلمة بالدراسة ضمن برنامج تابع للجامعة الأمريكية.