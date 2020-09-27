شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية القابضة للتشييد والتعمير تعتمد الميزانية بتحقيق 12.9 مليار جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لاعتماد ميزانية الشركة للعام المالى 2018-2019، برئاسة محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام، نائبا عن الوزير هشام توفيق، حيث وافقت الجمعية على التجديد للمهندس هشام أبو العطا رئيسا لمجلس إدارة الشركة وعضوا منتدبا، مع الموافقة على تعيين الدكتور أسامه الحسينى عضوا منتدبا للشؤن المالية والإدارية نقلا من منصب العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية والموارد البشرية بشركة النصر للمبانى والإنشاءات "ايجيكو".

أسامة الحسينى

وناقشت الجمعية العمومية للشركة القوائم المالية عن العام المالى الماضى، الذى نجحت خلاله الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى تحقيق نحو 12.9 مليار جنيه إيرادات وتحقيق 651 مليون جنيه أرباحا على الرغم من الصعوبات التى واجهت الشركات خلال تلك المرحلة.

واستعرض المهندس هشام أبو العطا خلال الجمعية العامة للشركة، خطة تطوير الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد والأرباح وحسن استغلال الأصول غير المستغلة بجانب دمج الشركات المستهدف دمجها بعد دمج 6 شركات مقاولات عامة فى شركتين فقط هما العبد العامة للمقاولات ومصر لأعمال الاسمنت المسلح.