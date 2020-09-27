شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر سوف تصدر البنزين ووقود النفاثات فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مشروع مجمع مسطرد هو القفزة التى حققتها الدولة فى إنتاج الغاز الطبيعى، حيث تم استخدام المازوت الذى تم توفيره بعد الاعتماد على الغاز الطبيعى إلى معامل التكرير لزيادة القيمة المضافة له.

وأضاف خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مصر كانت تستورد معظم المنتجات البترولية من الخارج، لافتا إلى أن هناك خطة لإنشاء عدة مصانع تكرير بعدة مناطق مثيلة لمصنع مسطرد لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى.

وتابع أن مصر ستصدر البنزين ووقود النفاثات فى 2023، حيث إن الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار فى 2023 كان حلما، مضيفًا أن مصر لديها خطة لإنشاء مصانع بعدة محافظات مثيلة لمصنع مسطرد لتكرير البترول.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية اليوم، منها افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بمحافظة القليوبية، الذى يعد أكبر مجمع لتكرير البترول فى مصر وأفريقيا.

وتم الانتهاء من مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الانتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالى الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتات والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.