فرنسا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالات – سجلت فرنسا 11 ألف و123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الأحد 27 سبتمبر، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16 ألف حالة المسجل الأسبوع الماضي.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538 ألفا و569 حالة، وأن عدد المتوفين جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31 ألف.

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