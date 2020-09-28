شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تؤكد ارتفاع حجم الاشتراكات بالإنترنت الأرضي إلى 7.85 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات َوتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة ADSL إلى نحو 7.85 مليون اشتراك بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 7.77 مليون اشتراك في أبريل 2020 ونحو 6.91 مليون اشتراك في مايو 2019، ووصلت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول إلى نحو 42.82 مليون مستخدم بنهاية مايو 2020 ونحو 42.54 مليون مستخدم في أبريل 2020 و38.60 مليون مستخدم في مايو 2020.

وكان قد تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الالياف الضوئية خلال 36 شهرًا؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5000 مبنى حكومي بهذه الشبكة.

يذكر حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.74 مليون بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 96.53 مليون بنهاية أبريل 2020 ونحو 93.76 مليون بنهاية مايو 2019. فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلي 41.42 مليون مستخدم بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 41.06 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2020 ونحو 36.19 مليون مستخدم في مايو 2019.

وبحسب التقرير فقد وصل عدد مستخدمو USB Modem إلى 2.30 مليون فى مايو 2020 مقارنة بنحو 2.37 مليون مستخدم في أبريل 2020 ونحو 2.91 مليون مستخدم فى مايو 2019.