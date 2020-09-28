البنك المركزي المصري الصيني يضخ 5.86 مليار دولار أمريكي الى السوق

شينخوا _ واصل بنك الشعب الصيني، البنك المركزي المصري في البلاد، اليوم الاثنين ضخ نقود في النظام المصرفي من خلال اعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.

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وضخ البنك 40 مليار يوان (حوالي 5.86 مليار دولار أمريكي) الى السوق من خلال اعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوما بسعر فائدة 2.35 بالمائة، وفقا لما جاء في بيان له في موقعه الالكتروني.

وقال البنك المركزي المصري ان هذه الخطوة تهدف الى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية الربع الثالث.

واعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري خلالها البنك المركزي المصري أوراقا مالية من البنوك التجارية عبر عروض محددة مع اتفاق باعادة بيع الأوراق اليها مجددا في المستقبل.

وتتبع الصين سياسة نقدية حذرة بطريقة أكثر مرونة وملاءمة، حسبما ذكر تقرير عمل الحكومة لهذا العام.

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