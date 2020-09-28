شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار السيارات المجمعة محليا قريبا وتراجع المستوردة بسبب المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات في مصر أن مبيعات السيارات قد زادت خلال الربع الأول من العام الجاري2020 بنسبة كبيرة تخطت الـ 50%.

وكشف عن هبوط هذه النسبة خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك نظرا لتبعيات أزمة كورونا لتسجل حوالي 20%؜ .

ومع زيادة الطلب خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث شعر المستهلك المصري بالأمان عقب أزمة كورونا بالإضافة إلي تنوع المعروض من السيارات بأسعار تنافسية تناسب جميع الاذواق بلغت زيادة مبيعات السيارات حوالي 26% .

وحول وجود انخفاض متوقع لأسعار السيارات قال "سعد": بالفعل سيكون هناك انخفاض وشيك للسيارات المستوردة خاصة بعض القرارات الجمركية الأخيرة وذلك لوجود تنافس كبير مع السيارات المحلية الصنع وهذا كله سيصب في مصلحة المستهلك المصري مؤكدا أن أسعار السيارات المصنعة محليا ستنخفض قريبا وذلك عقب قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح والذي يحمل رقم 459 لسنة 2020 يقتضي بتعديل التعريفة الجمركية، حيث نص القرار رقم 459 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.

وشمل القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه .

واستبدال الفقرة ب الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه والخاصة بنسب التصنيع المحلى ، وتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية .