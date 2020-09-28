البورصة تصعد 0.28% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28%، ليتداول عند مستوى 10932 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.85%، و 0.81% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 104.089 مليون جنيه على 113 شركة من خلال 3134 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الألومنيوم العربية المصدرة لعدد 566.551 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.665 مليون جنيه .

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 64 شركة مقابل تراجع 19 في حين لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 26.136 مليون جنيه، منها 23.254 مليون جنيه للمؤسسات، و2.881 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 25.753 مليون جنيه، منها 14.149 مليون جنيه للمؤسسات، و11.604 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 382.516 ألف جنيه، منها 226.691 ألف جنيه للمؤسسات، و 155.825 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الألومنيوم العربية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.66%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 10%، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 9.38%.

في حين تصدر سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.76%، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 3.76%، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 2.71%.

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