شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر احتفالا باليوم العالمى للسياحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، واجهة معبد الكرنك بالتنسيق مع محافظة الأقصر ضمن احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بحضور كبار الشخصيات الهامة والعامة، وذلك للإعلان عن مشاركة مصر في تلك الاحتفاليك العالميك لإعادة السياحة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.
وصرح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية فى بيان له اليوم، بأن الاحتفال بهذا اليوم يختلف عن الأعوام الماضيه لما يشهده العالم هذا العام من جائحة كورونا التي تسببت في أزمة كبيرة علي ذلك القطاع.
وأضاف عبد العزيز، أننا نتطلع لبداية جديدة للسياحة خلال هذا الاحتفال وعودة قوية للسياحة وخصوصا مع اتخاذ الدولة المصرية إجراءات عديدة لحماية السائحين وعودة السائحين بشكل آمن .
يذكر أنه يتم الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للسياحة للعام الأربعين تحت شعار"السياحة والتنمية الريفية"، سيتم الاحتفال بالقدرة الاستثنائية للقطاع على خلق فرص خارج المدن الكبرى والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في جميع أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضاءة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر احتفالا باليوم العالمى للسياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.