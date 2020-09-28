شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..وإيقاف تداول 16 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2069 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 12704 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2027 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2923 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 1026 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، عن تراجع مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 15.29 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 21.7 مليار جنيه في النصف المقارن من 2019، وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 2.303 مليار جنيه مقابل 1.25 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة في الخسائر 83%.

في السياق ذاته أعلنت شركة أسيك للتعدين - أسكوم، عن تحقيق الشركة إيرادات بلغت 386.87 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 502.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتحولت الشركة للخسائر، حيث سجلت صافي خسائر بلغ 58.14 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، ارابيا انفستمنتس هولدنج، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 20 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، 152 ألف سهم، 151.9 ألف سهم، 146.4 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 3.9 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي لشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، 300 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، بالم هيلز للتعمير 79998 سهم، 3.9 مليون سهم، 246.5 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الملتقى العربي للاستثمارات، الألومنيوم العربية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للزيوت والصابون، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، رواد السياحة-رواد، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ليسيكو مصر، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، المصرية للدواجن.