شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك تتيح 40 دورة تدريبية افتراضية للشركات الصغيرة بمبادرة "حب المحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون شركة فيسبوك مع وكالة إقليمية في حملتها الجديدة "حب المحلي"، وهي مبادرة من فيسبوك لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعرضت لأوقات صعبة خلال جائحة كوفيد-19، وستعمل الحملة على إيصال صوت الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتسليط الضوء على قصصها وتحدياتها للمساعدة على زيادة طلب المستهلكين على ما تقدمه تلك الشركات من منتجات وخدمات.

ومن خلال المبادرة ستتيح فيسبوك لمالكي الأعمال التجارية إمكانية الوصول إلى مركز تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن منصة تشمل 40 دورة تدريبية افتراضية مجانية، يمكن للشركات الاستفادة منها لإتقان مجموعة من الأدوات الرقمية التي تشمل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوسيع حضورها على الإنترنت، ويمكن للمستهلكين أيضاً الانضمام إلى المبادرة باستخدام وسم #حِب_المحلي لإظهار دعمهم للشركات المحلية ومشاركة تجارب التسوق المحلية.

بنيت فكرة الحملة على رؤية ومفهوم "اللي بينا وبينهم مش بزنس دي عشرة" والتي تركز على الحنين والترابط العاطفي بالمتاجر الموجودة في الأحياء السكنية التقليدية. وظهر هذا المفهوم واضحاً في كل ما يتعلق بمحتوى الحملة بما فيها هوية العلامة التجارية. ويسرد مقطع الفيديو الرئيسي للحملة ثمان قصص تم تصويرها في كل من مصر والأردن ولبنان، ويقدم مشاهد واقعية للأشخاص والمواقع التجارية المحلية، الذين يشاركون تجاربهم وحكاياتهم اليومية.

وتم تطوير محتوى إبداعي ثري ومتنوع لخدمة أفكار الحملة يتضمن مقاطع فيديو وقصص بصيغة أي جي ومقابلات مع الشركات الصغيرة وأفكار محفزة لتفعيل دور صنّاع المحتوى.

ومن بين المكونات الإبداعية للحملة، إطار مكتوب عليه وسم #حِب المحلي يمكن للمستخدمين وضعه على ملفهم الشخصي على فيسبوك كتعهد منهم لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيحتاج مستخدمو فيسبوك إلى زيارة الرابط الذي سيعيد توجيههم إلى ملفهم الشخصي على فيسبوك، حيث يتمكنوا من إضافة إطار #حِب المحلي إلى صورة العرض الخاصة بهم. وعلى انستجرام، سيكون هذا ذلك متاحًا كمرشح واقع افتراضي قابل للتتبع حيث سيتمكن المستخدمون من نشر وإبراز الأعمال التجارية الصغيرة المفضلة لديهم.

وضمن الحملة، ستنشر فيسبوك مقاطع فيديو للتذكير بالعلاقة الشخصية والروابط العاطفية التي تربط الجمهور بالشركات الصغيرة بعيداً عن علاقة المصلحة الخدمية أو التجارية.

وقال رامز شحادة، المدير الإداري لشركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعد الأعمال الصغيرة ركيزة أساسية لأي اقتصاد ومجتمع محلي. وفي هذه الأوقات الصعبة، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم أفراد المجتمع على مستوى المنطقة، ونأمل أن تكون مبادرة" حب المحلي"مصدر إلهام للناس لإعادة التفكير في أهمية وقيمة مساندتهم وعملهم على المستوى الفردي."

وكانت شركة فيسبوك قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر مبادرة " حب المحلي" عبر مجموعة تطبيقاتها؛ فيسبوك وانستجرام ومسنجر وواتس آب.