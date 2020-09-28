الذهب يسجل تراجعا طفيفا مع هدوء الطلب على الملاذات الآمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة، غير أن ضعف الدولار الأمريكي ساهم في الحد من خسائر المعدن الأصفر، لتظل ضمن نطاق محدود.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1860.40 دولار للأوقية، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% عند مستوى 1859.43 دولار للأوقية.
وشهدت جلسة بداية الأسبوع اليوم تعافي أسواق الأسهم العالمية من الخسائر التي منيت بها على مدار جلسات الأسبوع الماضي، بدعم تفاؤل المستثمرين حيال انتهاء الموجة البيعية وحدوث تقدم في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول اتفاق ما بعد "بريكست".
كما يترقب المستثمرون تطورات المحادثات بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن حزمة التحفيز الجديدة بعدما صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأنها مع البيت الأبيض، مشددة على أن المحادثات لا تزال مستمرة.
على صعيد العملات، تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.1% عند 94.511 نقطة.
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