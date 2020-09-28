شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 28-9-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء .

15.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.71 جنيه للشراء .

15.81 جنيه للبيع .

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1861.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأمريكي".

وتابع "ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي".

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي، والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن غدا الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأوقية في حين كسب البلاتين 0.6% ليسجل 852.21 دولار وارتفع البلاديوم 0.1 إلى 2218.18 دولار.