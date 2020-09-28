شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 28-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 28-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 223.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.36 ريال بما يعادل 59.55 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 204.75 ريال بما يعادل 54.59 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.45 ريال بما يعادل 52.11 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.52 ريال بما يعادل 44.67 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.30 ريال بما يعادل 34.74 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.68 ريال بما يعادل 29.78 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,947 ريال بما يعادل 1,862 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,564 ريال بما يعادل 416.88 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,363 ريال بما يعادل 59,553 $

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1861.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأمريكي".