آرابيا انفستمنتس: تأجيل دعوى القاهرة للتنمية ضد بيجو أوتوموبيل لجلسة 25 أكتوبر القادم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج، أنه تم تأجيل الدعوى المقامة من القاهرة للتنمية وصناعة السيارات- إحدى الشركات التابعة لها- ضد بيجو أتوموبيل إلى جلسة 25 أكتوبر القادم .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن المحكمة أجلت الجلسة للإطلاع من جانب المدعى علية.

وكانت آرابيا انفستمنتس رفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية.

وعيّنت الشركة أحد المكاتب القانونية المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق صالح الشركة والحصول على حقوقها بعد انسحاب “بيجو” من التعاقد معها، كما يتولى أشرف يحيى المحامي بالنقض قيادة فريق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي يوليو 2019، قالت العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إن المحكمة الاقتصادية قضت في دعوتها ضد بيجو أوتوموبيل بعدم الاختصاص نوعياً.

اضغط لتحميل العدد الثامن والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج