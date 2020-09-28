مكاسب البورصة ترتفع إلى 0.64% بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64%، ليتداول عند مستوى 10972 نقطة.

في حين سجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 66.78 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.14%، و 0.31% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 694.158 مليون جنيه على 169 شركة من خلال 24044 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الألومنيوم العربية المصدرة لعدد 566.551 ألف سهم بقيمة إجمالية 13.665 مليون جنيه .

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 73 شركة مقابل تراجع 71 في حين لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 49.073 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 50.161 مليون جنيه مقابل 1.087 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 30.444 مليون جنيه، منها 20.078 مليون جنيه للمؤسسات، و10.366 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 18.629 مليون جنيه، منها 14.069 مليون جنيه للأفراد، و4.559 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم الألومنيوم العربية بنسبة 9.91%، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 9.54%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 9.54%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء -ليفت سلاب مصر- بنسبة 9.02%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 6.94%.

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