تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 28-9-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين سجلت هبوط بقيمة 4 جنيهات، إذ يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 813 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 : 696.85 جنيه. عيار 21 : 813 جنيها. عيار 24 : 929.10 جنيه. وتباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع . سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع . سعر اليورو الأوروبى: 18.23 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.01 جنيه للشراء، 20.37 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.84 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.

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