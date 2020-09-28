شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.14% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 798مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% رابحاً 6.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.179 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 798 مليون درهم ليغلق عند مستوى 669.278 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 108 مليون سهم، بقيمة 377.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2508 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.1%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.39%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.47%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.54%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 77.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.54%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن حصولها على موافة لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لإغلاق فرع بنك أبوظبي التجاري في شانغهاي، والذي كان أحد فروع بنك الاتحاد الوطني سابقاً، وانتقلت ملكيته إلى البنك من خلال عملية الاندماج في عام 2019.

فيما أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأحد، وناقش مجلس الإدارة سير العمل في الشركة ومستجدات مشاريعها.